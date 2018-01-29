Внимание активистов привлек мужчина за рулем автомобиля «Опель Астра», круживший по Автозаводском району. Получившие информацию инспекторы ДПС остановили его на бульваре Туполева. На предложение пройти медицинскую проверку на трезвость 48-летний мужчина ответил отказом.

Административный протокол теперь грозит нарушителю штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав сроком на полтора-два года. Напомним, экипажи «Ночного патруля» по выходным в вечернее и ночное время дежурят в местах отдыха граждан, где осуществляется отпуск алкогольных напитков. Если они замечают водителя, явно нарушающего правила, сообщают об этом в дежурную часть, но сами никого не задерживают.

Помощь полиции оказывают также и работники таксомоторных организаций Тольятти. Один из таксистов также помог поймать нетрезвого водителя. Он сообщил о подозрительной легковушке, которая двигалась по бульвару Здоровья. Вазовскую «семерку» остановили, и проверка 35-летнего водителя подтвердила, что он употреблял спиртное. Мужчину ждет аналогичное наказание. Машину у него забрали и отправили на штрафстоянку.