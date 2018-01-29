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29 января 2018
12:50:27

«Ночной Патруль Тольятти» снова помог сотрудникам ГИБДД выявить пьяного водителя

Внимание активистов привлек мужчина за рулем автомобиля «Опель Астра», круживший по Автозаводском району. Получившие информацию инспекторы ДПС остановили его на бульваре Туполева. На предложение пройти медицинскую проверку на трезвость 48-летний мужчина ответил отказом.

Административный протокол теперь грозит нарушителю штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав сроком на полтора-два года. Напомним, экипажи «Ночного патруля» по выходным в вечернее и ночное время дежурят в местах отдыха граждан, где осуществляется отпуск алкогольных напитков. Если они замечают водителя, явно нарушающего правила, сообщают об этом в дежурную часть, но сами никого не задерживают.

Помощь полиции оказывают также и работники таксомоторных организаций Тольятти. Один из таксистов также помог поймать нетрезвого водителя. Он сообщил о подозрительной легковушке, которая двигалась по бульвару Здоровья. Вазовскую «семерку» остановили, и проверка 35-летнего водителя подтвердила, что он употреблял спиртное. Мужчину ждет аналогичное наказание. Машину у него забрали и отправили  на штрафстоянку.




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