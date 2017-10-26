XI Спартакиада боевых искусств будет проходить с 28 октября по 6 ноября, зрителей ждут соревнования по 32-м спортивным дисциплинам. Согласно предварительным заявкам, планируется участие до шести тысяч спортсменов из более чем 20-ти регионов России, а также зарубежных гостей.

Крупнейшее в стране мультиспортивное мероприятие по боевым искусствам будет проходить на трех площадках – УСК «Олимп» (б-р Приморский, 49), СК «Акробат» (ул. Баныкина, 22А) и ФОК «Д Б И» (ул. 70 лет Октября, 52А). Приезд участников, подготовка площадок, процедуры взвешивания бойцов начнутся уже завтра.

Спартакиада «Непобедимая Держава» - грандиозный социальный проект, ведь основные его участники, это дети, постигающие науку честного спортивного единоборства. Вход на трибуны спортсооружений свободный, за исключением церемонии закрытия и сопутствующего ей будо-шоу.