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26 октября 2017
11:21:16

«Непобедимая держава» стартует в Тольятти уже в ближайшие выходные

XI Спартакиада боевых искусств будет проходить с 28 октября по 6 ноября, зрителей ждут соревнования по 32-м спортивным дисциплинам. Согласно предварительным заявкам, планируется участие до шести тысяч спортсменов из более чем 20-ти регионов России, а также зарубежных гостей.

Крупнейшее в стране мультиспортивное мероприятие по боевым искусствам будет проходить на трех площадках – УСК «Олимп» (б-р Приморский, 49), СК «Акробат» (ул. Баныкина, 22А) и ФОК «Д Б И» (ул. 70 лет Октября, 52А). Приезд участников, подготовка площадок, процедуры взвешивания бойцов начнутся уже завтра.

Спартакиада «Непобедимая Держава» - грандиозный социальный проект, ведь основные его участники, это дети, постигающие науку честного спортивного единоборства. Вход на трибуны спортсооружений свободный, за исключением церемонии закрытия и сопутствующего ей будо-шоу. 




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