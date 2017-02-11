Суд вынес приговор 23-летнему гражданину, который устроил переполох в областной столице в канун 2015 года. Напомним, 26 декабря он позвонил в единую диспетчерскую службу «112» по Самаре и сообщил о готовящемся взрыве торгового центра на ул. Дыбенко. Тем самым он хотел отомстить своей знакомой – сотруднице центра, сорвав ей рабочий день.

В результате его противоправных действий были задействованы значительные силы сотрудников спецслужб, призванных оказывать помощь в экстренных ситуациях, посетители и сотрудники торгового дома были эвакуированы.

Таким образом была сорвана торговля у 54 арендаторов комплекса, им причинен материальный ущерб на общую сумму 1 млн 130 тысяч рублей.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью.

Суд с учетом мнения прокурора признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски предпринимателей о возмещении причинённого преступлением ущерба. Приговор в законную силу не вступил.