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05 декабря 2017
09:18:30

«Магические» услуги в России хотят приравнять к преступлению

 В Уголовном кодексе пропишут наказание для колдунов и волшебников, которых будут классифицитровать как мошенников и вымогателей. И наказывать соответственно. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов рассказал «Парламентской газете» о десятках обращений от людей, которых  обманывают «всевозможные «маги» и «ведьмы».

Он пояснил, что раскрученные по ТВ колдуны и их помощники создают сайты, а потом «обдирают людей». Вострецов внесёт на рассмотрение Государственной думы законопроект с поправками в ряд статей Уголовного кодекса. Законодатель подчёркивает, что планируется запретить не сами занятия колдовством, а попытки поставить его на коммерческие рельсы.




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