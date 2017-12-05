В Уголовном кодексе пропишут наказание для колдунов и волшебников, которых будут классифицитровать как мошенников и вымогателей. И наказывать соответственно. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов рассказал «Парламентской газете» о десятках обращений от людей, которых обманывают «всевозможные «маги» и «ведьмы».
Он пояснил, что раскрученные по ТВ колдуны и их помощники создают сайты, а потом «обдирают людей». Вострецов внесёт на рассмотрение Государственной думы законопроект с поправками в ряд статей Уголовного кодекса. Законодатель подчёркивает, что планируется запретить не сами занятия колдовством, а попытки поставить его на коммерческие рельсы.
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