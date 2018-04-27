Юные воспитанники КСДЮСШОР «Олимп» выступят в республиканской матчевой встрече «Лисьма» с участием городов Поволжья. Борьба за медали среди юношей и девушек развернется в четырех возрастных группах: 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 и 2009-2010 г.р.

Тренеры-преподаватели нашей школы Илья Московский, Владимир Лоскутов и Екатерина Козлова везут в столицу Мордовии 58 юных пловцов. В соревновательной программе – заплывы на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем, на спине, брассом и вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием, а также эстафеты.

Фото: администрация Тольятти