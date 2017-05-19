Об этом заявил министр образования РФ Ольга Васильева. Она отметила, что без знания истории невозможно двигаться дальше.

Пока все без исключения выпускники сдают русский язык и математику. Ранее сообщалось, что со следующего года может появиться новая модель ЕГЭ по литературе: все экзаменационные задания будут требовать развёрнутого ответа.

Кроме того, в Минэкономразвития заявляли, что до 2025 года в России предлагается ввести ЕГЭ по технологиям.