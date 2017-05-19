Об этом заявил министр образования РФ Ольга Васильева. Она отметила, что без знания истории невозможно двигаться дальше.
Пока все без исключения выпускники сдают русский язык и математику. Ранее сообщалось, что со следующего года может появиться новая модель ЕГЭ по литературе: все экзаменационные задания будут требовать развёрнутого ответа.
Кроме того, в Минэкономразвития заявляли, что до 2025 года в России предлагается ввести ЕГЭ по технологиям.
Источник Маяк
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