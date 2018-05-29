На сайте клуба и в социальных сетях завершилось голосование, инициированное болельщиками на митинге в поддержку ХК «Лада». «Каким должен быть логотип клуба» - так звучал вопрос.

Более половины голосов – 57% ­– получило предложение вернуть прежний символ, за нынешний высказались 20% заинтересованных тольяттинцев. ХК «Лада» благодарит всех любителей хоккея, принявших участие в голосовании.

В ближайшее время старый логотип займет свое место.

Фото: hclada.ru