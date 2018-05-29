На сайте клуба и в социальных сетях завершилось голосование, инициированное болельщиками на митинге в поддержку ХК «Лада». «Каким должен быть логотип клуба» - так звучал вопрос.
Более половины голосов – 57% – получило предложение вернуть прежний символ, за нынешний высказались 20% заинтересованных тольяттинцев. ХК «Лада» благодарит всех любителей хоккея, принявших участие в голосовании.
В ближайшее время старый логотип займет свое место.
Фото: hclada.ru
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