Руководитель департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Сергей Вдовенко проведет в Тольятти выездной прием граждан. Все свои вопросы и претензии по качеству получения или оказания медицинских услуг в городе вы сможете озвучить 23 мая.

По каждому вопросу замминистра даст разъяснения, а при наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений. Чтобы попасть на прием, нужно записаться в администрации Тольятти по адресу: ул. Карла Маркса, 42, каб. 106, или по телефонам: 543-266, 544-219.

Прием будет идти с 10 утра в горполиклинике №1 (Приморский бульвар, 24, 4 этаж, кабинет главного врача).