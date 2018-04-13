Юбилейный Международный фестиваль состоится на Федоровских лугах у базы отдыха "Транспортник". В 15-й раз на берегах Волги соберутся носители разных культур, представители разных стран и континентов, которые объединятся в музыке.

В программе фестиваля: живые звуки барабанов, танцы народов мира, творческие мастерские и барабанные мастер-классы, профессиональные джем-сейшны и гала-концерт. Свое участие подтвердили музыканты из Таджикистана, Азербайджана, Турции, Ирана, Ливана, Швеции, Латвии, Сенегала, Гвинеи и из разных городов России.

Как рассказали в администрации, юбилейный фестиваль будет отмечен и рядом новшеств. В планах организаторов с помощью музыкантов из разных стран и зрителей устроить театральный флешмоб «Театр барабанов, ритма и звука», где не будет зрителей и исполнителей - все будут участниками. Кроме того, при поддержке ТГУ пройдет «Музыкальная мастерская Здоровья». Все гости «мастерской» смогут получить навыки справляться со стрессами с помощью активной музыкальной терапии и в дальнейшем использовать их в своей жизни.

По итогам фестиваля 1 июля с 16.00 в тольяттинской филармонии пройдут мастер-классы по барабанам для тех, кто не смог выбраться за город. И в тот же день в 19:00 на сцене пройдет грандиозный гала-концерт международных звезд барабанного и этнического искусства.