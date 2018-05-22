Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух дилерских компаний, которые на днях получили уведомление от автопроизводителя. Именно снятием с производства автоконцерн объяснил отсутствие Priora в производственном плане на июль.
Нет в этом плане также соплатформенников - Granta и Kalina. АВТОВАЗ прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и готовится к производству рестайлинговых моделей в X-стиле, говорится в письме автогиганта. Другие подробности не раскрываются.
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