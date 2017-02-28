Он госпитализирован с черепно-мозговой травмой в одну из больниц в Подмосковье. Накануне в Щелковском районе «Тойота», в которой находился актер, столкнулась с грузовой «Газелью». Ровно 12 лет назад актер в ДТП получил травму головы, около месяца пролежал в коме, ему было сделано несколько операций, в том числе и на мозге. На сцену он уже не вернулся.