Он госпитализирован с черепно-мозговой травмой в одну из больниц в Подмосковье. Накануне в Щелковском районе «Тойота», в которой находился актер, столкнулась с грузовой «Газелью». Ровно 12 лет назад актер в ДТП получил травму головы, около месяца пролежал в коме, ему было сделано несколько операций, в том числе и на мозге. На сцену он уже не вернулся.
Источник Эхо Москвы
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