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02 марта 2018
07:04:04

Акция «Добрые крышечки» продолжает свою работу в Тольятти

 С 1 марта по 31 мая органиазторы собирают крышечки на реабилитацию нашему спортсмену 
Илье Рудольфу. 23 декабря 2017 года Илья участвовал в соревнованиях по самбо, представляя интересы Самарской области в ПФО в г. Кстово Нижегородской области. Во время соревнований он получил серьезную травму - перелом позвоночника. 

Акцию поддержали спортсмены Тольятти. Олимпийская чемпионка по гандболу Ирина Близнова обратилась ко всем жителям области с призывом помочь Илье.

Присоединиться к Акции очень просто: 
1. Можно собирать крышки дома 
Для этого поставьте в удобном месте контейнер для сбора крышек (банку, бутылку, вазочку, ведёрко и т.д.). По мере накопления сдавайте крышечки в пункты сбора. 
2. Можно собирать крышечки в общественном месте 
Установите в общественном месте (детский сад, школа, общественная организация, офис, подъезд и т.д.), контейнер для сбора крышек (5-литровую пластиковую бутылку, коробку от офисной бумаги и др.) с прикреплённой к нему листовкой, либо прикрепите её рядом с ним. 

ВАЖНО: принимаются только крышечки из-под холодных питьевых напитков.

Следите за новостями в группе ВК.

Сдайте собранные крышечки в ближайший удобный для вас пункт приема организованного вывоза:

ТОЛЬЯТТИ 

Автозаводский район 

• УСК «Олимп» 
б-р Приморский, 49 
• ГК «ЭкоВоз» 
ул. Фрунзе, 43а, офис 104А с 9:00 до 17.00 
• Общественная приемная депутата Дениса Волкова 
ул. 40 лет Победы, 90, телефон: 55-80-11 

Центральный район 

• СК «Акробат» 
ул. Баныкина, 22А 
• ООО «СУМ-Транс» 
ул. Индустриальная, д.2, офис 106 с 9 до 17.00 
• СК «Старт» 
ул. Республиканская, 1 

Комсомольский район 

• МБУДО СДЮСШОР № 45 
ул. Коммунистическая, 45Б 

ЖИГУЛЕВСК 

ГК «ЭкоВоз» 
ул. Нефтяников, 17, офис 212




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