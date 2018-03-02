С 1 марта по 31 мая органиазторы собирают крышечки на реабилитацию нашему спортсмену

Илье Рудольфу. 23 декабря 2017 года Илья участвовал в соревнованиях по самбо, представляя интересы Самарской области в ПФО в г. Кстово Нижегородской области. Во время соревнований он получил серьезную травму - перелом позвоночника.

Акцию поддержали спортсмены Тольятти. Олимпийская чемпионка по гандболу Ирина Близнова обратилась ко всем жителям области с призывом помочь Илье.

Присоединиться к Акции очень просто:

1. Можно собирать крышки дома

Для этого поставьте в удобном месте контейнер для сбора крышек (банку, бутылку, вазочку, ведёрко и т.д.). По мере накопления сдавайте крышечки в пункты сбора.

2. Можно собирать крышечки в общественном месте

Установите в общественном месте (детский сад, школа, общественная организация, офис, подъезд и т.д.), контейнер для сбора крышек (5-литровую пластиковую бутылку, коробку от офисной бумаги и др.) с прикреплённой к нему листовкой, либо прикрепите её рядом с ним.

ВАЖНО: принимаются только крышечки из-под холодных питьевых напитков.

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Сдайте собранные крышечки в ближайший удобный для вас пункт приема организованного вывоза:



ТОЛЬЯТТИ



Автозаводский район



• УСК «Олимп»

б-р Приморский, 49

• ГК «ЭкоВоз»

ул. Фрунзе, 43а, офис 104А с 9:00 до 17.00

• Общественная приемная депутата Дениса Волкова

ул. 40 лет Победы, 90, телефон: 55-80-11



Центральный район



• СК «Акробат»

ул. Баныкина, 22А

• ООО «СУМ-Транс»

ул. Индустриальная, д.2, офис 106 с 9 до 17.00

• СК «Старт»

ул. Республиканская, 1



Комсомольский район



• МБУДО СДЮСШОР № 45

ул. Коммунистическая, 45Б



ЖИГУЛЕВСК



ГК «ЭкоВоз»

ул. Нефтяников, 17, офис 212