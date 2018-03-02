С 1 марта по 31 мая органиазторы собирают крышечки на реабилитацию нашему спортсмену
Илье Рудольфу. 23 декабря 2017 года Илья участвовал в соревнованиях по самбо, представляя интересы Самарской области в ПФО в г. Кстово Нижегородской области. Во время соревнований он получил серьезную травму - перелом позвоночника.
Акцию поддержали спортсмены Тольятти. Олимпийская чемпионка по гандболу Ирина Близнова обратилась ко всем жителям области с призывом помочь Илье.
Присоединиться к Акции очень просто:
1. Можно собирать крышки дома
Для этого поставьте в удобном месте контейнер для сбора крышек (банку, бутылку, вазочку, ведёрко и т.д.). По мере накопления сдавайте крышечки в пункты сбора.
2. Можно собирать крышечки в общественном месте
Установите в общественном месте (детский сад, школа, общественная организация, офис, подъезд и т.д.), контейнер для сбора крышек (5-литровую пластиковую бутылку, коробку от офисной бумаги и др.) с прикреплённой к нему листовкой, либо прикрепите её рядом с ним.
ВАЖНО: принимаются только крышечки из-под холодных питьевых напитков.
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Сдайте собранные крышечки в ближайший удобный для вас пункт приема организованного вывоза:
ТОЛЬЯТТИ
Автозаводский район
• УСК «Олимп»
б-р Приморский, 49
• ГК «ЭкоВоз»
ул. Фрунзе, 43а, офис 104А с 9:00 до 17.00
• Общественная приемная депутата Дениса Волкова
ул. 40 лет Победы, 90, телефон: 55-80-11
Центральный район
• СК «Акробат»
ул. Баныкина, 22А
• ООО «СУМ-Транс»
ул. Индустриальная, д.2, офис 106 с 9 до 17.00
• СК «Старт»
ул. Республиканская, 1
Комсомольский район
• МБУДО СДЮСШОР № 45
ул. Коммунистическая, 45Б
ЖИГУЛЕВСК
ГК «ЭкоВоз»
ул. Нефтяников, 17, офис 212
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