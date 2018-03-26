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26 марта 2018
07:07:07

37 человек погибли при пожаре в кемеровском молле

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" сейчас уже ливидирован. Огнём уничтожено более полутра тысяч кв. м. площадей. Следственный комитет России подтверждает гибель 37 человек. Это предварительные данные следователей.

На разборе завалов работают более сотни спасателей и спец.техника. Свыше 40 человек обратились за медицинской помощью. Из горящего здания были спасены 20 человек.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Уголовное дело по факту пожара в торговом центре передано в Центральный аппарат Следственного комитета России. В Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

Источник Маяк




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