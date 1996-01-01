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Новости Тольятти

30 декабря
14:57
В России нужно ввести штрафы за мат в общественных местах

Это предложение Русской православной церкви.

30 декабря
14:55
Родители 12 жертв педофила из Жигулевска не знали о случившемся до визита следователей

Извращенца осудили за 64 преступления

30 декабря
14:50
Украина начнет сбивать самолеты, нарушившие ее границу

Такое разрешение военные страны получили от кабмина

30 декабря
14:33
В России будут блокировать сайты на основе данных от Центробанка

Регулятор подписал соглашение с Координационным центром национального домена сети интернет.

30 декабря
14:32
Новогодняя ночь в Тольятти будет теплой и снежной

Температура - от нуля до 3 мороза

30 декабря
13:47
Тольяттинец купил в «Ашане» лакомство с тараканами

Это было фасованное безе

30 декабря
13:40
В Самаре под колесами иномарки погибла пожилая женщина

 Жительница областной столицы пересекала проезжую часть в неположенном месте

30 декабря
13:37
Тольяттинец ранил себя в живот, открывая ножом консервную банку

Инцидент произошел в четверг, 29 декабря,

30 декабря
13:32
Какие законы изменят нашу жизнь в новом году

Пенсионный возраст все-таки повысят

30 декабря
13:28
Пугая молотком женщину, тольяттинец пытался отнять у нее деньги

Хозяйке дома успела закрыться в соседней комнате и позвонитьв полицию

30 декабря
13:22
На трассе Самара-Волгоград в аварии с тягачом погибла женщина

Она была пассажирской автомобиля ВАЗ-2114

30 декабря
13:16
К Всемирному координированному времени в новогоднюю ночь добавят 1 секунду

Это может сказаться на работе техники

30 декабря
13:14
В Самарской области состоится суд над организаторами масштабного подпольного производства алкогольного контрафакта

Деятельность нелегального цеха оперативники губернии пресекли в ноябре прошлого года.

30 декабря
11:41
Сегодня в эфире «Августа» выбрали победителей акции «В Новый год - без старых долгов»

Ее проводит компания «Волжские коммунальные системы»

30 декабря
11:36
Более 150 сотрудников тольяттинской полиции не смогут встретить Новый год с семьей

Они будут нести дежурство и охранять общественный порядок...

30 декабря
10:42
В Тольятти провели еще один масштабный «манекен-челендж»

Очередную интернет-инициативу поддержали в ФСК «Труд».

30 декабря
10:30
В Тольятти спасали 11-летнюю девочку, отравившуюся суррогатами алкоголя

Это случилось накануне

30 декабря
10:28
Более 137 тонн санкционных товаров уничтожили в уходящем году на Самарской таможне

В ведомстве подвели предварительные итоги года

30 декабря
10:23
Тольяттинский подросток впал в пьяную кому

Парня увезли на скорой

30 декабря
9:40
Тольяттинцев приглашают на Забег обещаний

Он пройдет в российских городах, в том числе и в Тольятти, в первый день Нового года

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